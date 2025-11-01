Carlo Michelstaedter ha dimostrato che la coerenza non è virtù ma condanna
Non aveva molto spazio tra pensare e vivere. Carlo Michelstaedter era un ragazzo di provincia con una lucidità spietata: guardava i suoi coetanei muoversi nell’inerzia delle convenzioni, accettare l’inganno del conforto, credere che il tempo possa guarire tutto. E si opponeva. Lui non cercava la verità: voleva solo non mentirsi. Lo faceva con la precisione di chi non vuole salvare nulla, ma solo capire dove finisce la menzogna. “Ognuno gira intorno al suo pernio, che non è suo, e il pane che non ha non può dare agli altri”, scriveva. Michelstaedter è stato sempre presente a se stesso fino all’ultimo respiro: voleva il pieno, e quel pieno lo ha travolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Morte, vita, la morte nella vita. Vita, morte, la vita nella morte" Carlo Michelstaedter, "Il canto delle crisalidi", frammento, in "Poesie", Adelphi 2021 Carlo Michelstaedter, Autoritratto (1908), Biblioteca Statale Isontina, Gorizia