Caressa sbotta contro gli arbitri della Serie A | Le regole non possono cambiare in corsa! C’è un’ignoranza di fondo e vi spiego perché

Inter News 24 Caressa sbotta contro gli arbitri della Serie A: «Le regole non possono cambiare in corsa! C’è un’ignoranza di fondo». Lo sfogo del giornalista. Intervenuto a Radio Dee Jay, il noto giornalista Fabio Caressa ha criticato la classe arbitrale, parlando di una diffusa “ignoranza giuridica” nella comprensione e applicazione delle norme. Caressa ha sottolineato l’inaccettabile mancanza di uniformità, con regole che sembrano cambiare ogni weekend. Il problema, secondo il giornalista, è che gli arbitri sono “spaventati” e cercano di aggrapparsi letteralmente al regolamento, dimenticando la logica del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa sbotta contro gli arbitri della Serie A: «Le regole non possono cambiare in corsa! C’è un’ignoranza di fondo, e vi spiego perché»

