Carcere di Pontedecimo bastonata in testa al comandante del reparto

Genovatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ancora una volta un episodio di inaudita violenza si è verificato presso il carcere di Pontedecimo, dove la situazione sarebbe ormai completamente fuori controllo e nessuno sembrerebbe voler intervenire". A denunciarlo è il sindacato Osapp.Il protagonista dell'ennesima aggressione sarebbe lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

carcere pontedecimo bastonata testaCarcere di Pontedecimo, bastonata in testa al comandante del reparto - Protagonista della vicenda sarebbe lo stesso detenuto, che ha ferito otto agenti a Marassi, per poi creare ulteriori problemi anche dopo il trasferimento ... Segnala genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Pontedecimo Bastonata Testa