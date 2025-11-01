Inter News 24 Le parole di Benito Carbone, allenatore dell’Inter Primavera, sul suo inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Benito Carbone, allenatore dell’ Inter Primavera, ha parlato dopo la vittoria contro il Frosinone. VITTORIA CONTRO IL FROSINONE – Quarta vittoria consecutiva contando la Youth League, credo che i ragazzi stiano meritando per tutto il lavoro fatto in precedenza. Questo è il risultato più grande, loro continuano a lavorare forte durante la settimana, anche quando non riuscivamo a vincere ero molto tranquillo e sereno perchè alla fine conosco i miei ragazzi, so quello che mi danno e di questo ne sono orgoglioso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carbone: «Cerpelletti è straordinario, non si può giocare senza. Ecco cosa ho detto alla squadra»