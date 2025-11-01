Carbone | Cerpelletti è straordinario non si può giocare senza Ecco cosa ho detto alla squadra
Benito Carbone, allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato dopo la vittoria contro il Frosinone. VITTORIA CONTRO IL FROSINONE – Quarta vittoria consecutiva contando la Youth League, credo che i ragazzi stiano meritando per tutto il lavoro fatto in precedenza. Questo è il risultato più grande, loro continuano a lavorare forte durante la settimana, anche quando non riuscivamo a vincere ero molto tranquillo e sereno perchè alla fine conosco i miei ragazzi, so quello che mi danno e di questo ne sono orgoglioso.