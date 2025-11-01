Carambola fra tre auto sulla Statale Nord cinque feriti al Pronto Soccorso
Questa mattina si è verificato un grave incidente lungo la Statale 12 a Mirandola: una carambola fra tre auto che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici. E' accaduto intorno alle ore 11.20 all'altezza dell'incrocio con via Forcole, quasi al confine con il territorio mantovano.L'esatta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
