Caraibiuragano Melissa | oltre 50 morti
2.23 Oltre 50 persone sono morte a causa dell'uragano Melissa nei Caraibi, principalmente ad Haiti e in Giamaica, dove le squadre di soccorso stanno lavorandoper raggiungere le aree più colpite e isolate. Melissa, che venerdì si è trasformato in un ciclone post tropicale dopo essere stato l'uragano più potente dell'attuale stagione atlantica, ha causato danni catastrofici alle abitazioni e alle infrastrutture critiche, ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Caraibi, uragano Melissa: la famiglia di spazio + spadoni in preghiera. Il Movimento spazio + spadoni si unisce in preghiera per gli amici della Giamaica, di Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana L’uragano Melissa è il secondo uragano più violento nella storia - facebook.com Vai su Facebook
L'uragano Melissa si indebolisce fino a diventare di categoria 3 prima di raggiungere Cuba. Lo ha reso noto il Centro nazionale statunitense degli uragani (Nhc). #ANSA - X Vai su X
Uragano Melissa, quasi 50 morti nei Caraibi: 19 le vittime in Giamaica - Ad Haiti si contano 30 morti, 20 feriti, 20 dispersi e circa 16mila sfollati Si aggrava il bilancio delle v ... Lo riporta tg24.sky.it
Uragano Melissa, sale a 50 il bilancio dei morti: 19 in Giamaica. Evacuate oltre 735mila persone a Cuba - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa, con quasi 50 morti nei Caraibi di cui 19 in Giamaica. Come scrive msn.com
Meteo, Caraibi: Uragano Melissa sempre più violento, rischio inondazioni storiche - RISCHIO INONDAZIONI ECCEZIONALI Secondo il National Hurricane Center (NHC), il centro della tempesta è atteso vicino o sopra la Giamaica all'inizio della nuova settimana, portando con sé pr ... Come scrive ilmeteo.it