Caraibiuragano Melissa | oltre 50 morti

2.23 Oltre 50 persone sono morte a causa dell'uragano Melissa nei Caraibi, principalmente ad Haiti e in Giamaica, dove le squadre di soccorso stanno lavorandoper raggiungere le aree più colpite e isolate. Melissa, che venerdì si è trasformato in un ciclone post tropicale dopo essere stato l'uragano più potente dell'attuale stagione atlantica, ha causato danni catastrofici alle abitazioni e alle infrastrutture critiche, ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it