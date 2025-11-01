Carabinieri in azione nell’arianese | denunce per guida in stato di alterazione
Controlli a tappeto dei Carabinieri in Irpinia: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza, due fogli di via e una segnalazione per droga.. In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati, anche con l’ausilio di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bordighera, incidente in via Vittorio Emanuele II: soccorsi in azione (Foto) Sul posto carabinieri, automedica, ambulanza ed elicottero Grifo - facebook.com Vai su Facebook
Bari Sardo, operazione antidroga: decine di carabinieri in azione - X Vai su X
Carabinieri in azione nell’arianese: denunce per guida in stato di alterazione, segnalazioni per stupefacenti e foglio di via obbligatorio - ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Av ... Secondo msn.com