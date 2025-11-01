Carabinieri in azione nell’arianese | denunce per guida in stato di alterazione

Controlli a tappeto dei Carabinieri in Irpinia: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza, due fogli di via e una segnalazione per droga.. In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal  Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la  Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino  sta coordinando servizi mirati, anche con l’ausilio di un velivolo del  7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano  che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

