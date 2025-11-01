capotreno aggredito a pugni ricercato un gruppo di ragazzini

Aggredito da un gruppo di ragazzini, ferito un capotreno di 31 anni, trasportato all’ospedale di Cittiglio con sospetta frattura al naso, causata dai pugni con i quali è stato colpito. È accaduto nel pomeriggio di ieri alla stazione Nord di Laveno Mombello. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso le fasi dell’aggressione. I militari giunti sul posto avrebbero subito raccolto alcune testimonianze: ad agire quattro ragazzini. Il gruppetto, per motivi che ieri erano ancora da chiarire, ha accerchiato il dipendente della società ferroviaria sul convoglio diretto a Milano, fermo alla stazione, quindi l’uomo è stato spintonato e, quando ha cercato di difendersi, è stato colpito con pugni al volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

