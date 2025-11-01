Capodanno 2026 a Rimini e Milano Marittima | idee per un fine anno glamour
La splendida Romagna (su tutte Rimini, Riccione e Milano Marittima) si prepara a brillare, come non mai, per il Capodanno 2026. Tra atmosfere romantiche, location esclusive e cenoni gourmet, questa terra di ospitalità e passione si conferma ancora una volta (come più volte accennato nel nostro blog) la regina delle feste di fine anno. Se state cercando un’esperienza full-immersion che unisca eleganza, “divertimentificio” e autenticità, ecco qualche idea stuzzicante. Andiamo per ordine e scopriamo di più. Romagna, la “Capitale” del Capodanno italiano 2026. Dalle spiagge di Milano Marittima, Rimini e Riccione alle colline di Bertinoro, passando per le terme di Bagno di Romagna e i borghi storici come Santarcangelo, la Romagna offre un mix di proposte davvero irresistibili. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
