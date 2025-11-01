Capello | Ci sono tre chiavi con cui Spalletti deve entrare nella testa della Juve

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tecnico: "L’ex ct ha parlato di scudetto, significa che vede del potenziale in questo gruppo. Per tirarlo fuori servono corsa, rabbia e fantasia, e Luciano sa quali corde toccare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

