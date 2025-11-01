Capello | Ci sono tre chiavi con cui Spalletti deve entrare nella testa della Juve
L'ex tecnico: "L’ex ct ha parlato di scudetto, significa che vede del potenziale in questo gruppo. Per tirarlo fuori servono corsa, rabbia e fantasia, e Luciano sa quali corde toccare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Invecchiano anche le Persone Autistiche. Qualche capello in meno, qualche anno in più. È vero che spesso le istituzioni si dimenticano degli autistici una volta che sono maggiorenni, ma le famiglie continuano ad affrontare sfide e difficoltà giorno dopo giorno. - facebook.com Vai su Facebook
Capello: "Ci sono tre chiavi con cui Spalletti deve entrare nella testa della Juve" - Ieri, nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha ... Segnala msn.com