Capello applaude la scelta Spalletti | Non è solo un grande allenatore Poi parla così delle prospettive della Juventus

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capello promuove la scelta bianconera: Spalletti è l’uomo giusto per ridare rabbia e fantasia, ma l’obiettivo resta la Champions League. Un allenatore esperto, un grande motivatore e, soprattutto, un “grandissimo psicologo”. L’arrivo di  Luciano Spalletti sulla panchina della  Juventus  incassa una benedizione pesante, quella di  Fabio Capello. L’ex tecnico bianconero, dalle colonne de  La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la scelta di  Damien Comolli, promuovendola a pieni voti. Per Don Fabio, l’ex CT è l’uomo giusto per toccare le corde di un gruppo che ha potenziale, ma che ha bisogno di ritrovare la mentalità vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

capello applaude la scelta spalletti non 232 solo un grande allenatore poi parla cos236 delle prospettive della juventus

© Juventusnews24.com - Capello applaude la scelta Spalletti: «Non è solo un grande allenatore». Poi parla così delle prospettive della Juventus

Altri contenuti sullo stesso argomento

capello applaude scelta spallettiCapuano applaude la scelta Spalletti: «Nome giusto, e se accetta un contratto di otto mesi significa solo una cosa». Poi parla così del mercato di gennaio - Capuano sull’ipotesi Spalletti: l’ex CT è il profilo giusto per la panchina bianconera, ma l’accordo dipenderà dalle garanzie, anche sul mercato La Juventus ha voltato pagina, esonerando Igor Tudor e ... Si legge su juventusnews24.com

capello applaude scelta spallettiFabio Capello: «I giocatori annusano l’aria, la vera Juve si è vista solo a Madrid. Spalletti è l’uomo giusto: carisma e spirito di rivalsa» - Fabio Capello: «I giocatori annusano l’aria, la vera Juve si è vista solo a Madrid. Segnala tuttojuve.com

capello applaude scelta spallettiCapello a Gazzetta: 'Tudor paga per tutti. Spalletti è una garanzia' - L'ex tecnico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Applaude Scelta Spalletti