Capello applaude la scelta Spalletti | Non è solo un grande allenatore Poi parla così delle prospettive della Juventus

Capello promuove la scelta bianconera: Spalletti è l’uomo giusto per ridare rabbia e fantasia, ma l’obiettivo resta la Champions League. Un allenatore esperto, un grande motivatore e, soprattutto, un “grandissimo psicologo”. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus incassa una benedizione pesante, quella di Fabio Capello. L’ex tecnico bianconero, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la scelta di Damien Comolli, promuovendola a pieni voti. Per Don Fabio, l’ex CT è l’uomo giusto per toccare le corde di un gruppo che ha potenziale, ma che ha bisogno di ritrovare la mentalità vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello applaude la scelta Spalletti: «Non è solo un grande allenatore». Poi parla così delle prospettive della Juventus

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Capello applaude: “Che bella l'#Inter: è pronta al decollo. #Roma, ora i gol” #ASRoma - X Vai su X

All’Europarlamento, grandi applausi dal centrodestra per l’accordo in Medioriente raggiunto dal presidente Trump. La sinistra scandalosamente sta seduta e non applaude - facebook.com Vai su Facebook

Capuano applaude la scelta Spalletti: «Nome giusto, e se accetta un contratto di otto mesi significa solo una cosa». Poi parla così del mercato di gennaio - Capuano sull’ipotesi Spalletti: l’ex CT è il profilo giusto per la panchina bianconera, ma l’accordo dipenderà dalle garanzie, anche sul mercato La Juventus ha voltato pagina, esonerando Igor Tudor e ... Si legge su juventusnews24.com

Fabio Capello: «I giocatori annusano l’aria, la vera Juve si è vista solo a Madrid. Spalletti è l’uomo giusto: carisma e spirito di rivalsa» - Fabio Capello: «I giocatori annusano l’aria, la vera Juve si è vista solo a Madrid. Segnala tuttojuve.com

Capello a Gazzetta: 'Tudor paga per tutti. Spalletti è una garanzia' - L'ex tecnico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Segnala msn.com