Caparezza si confessa | Il fumetto mi ha salvato

Altro bagno di folla ieri per Caparezza, con il “sold out“ per l’incontro con il pubblico nell’auditorium di San Francesco e per l’ennesima serie di firmacopie del disco e del fumetto appena usciti, dallo stesso titolo, “ Orbit Orbit “, nello spazio a lui dedicato nel padiglione San Martino. Nell’evento in San Francesco Caparezza e alcuni dei disegnatori del fumetto da lui sceneggiato sono stati sollecitati dal conduttore, il disegnatore lucchese Simone Bianchi, a raccontare la propria parte di esperienza nella genesi e nella realizzazione della pubblicazione edita da Sergio Bonelli. L’artista pugliese ha di nuovo ricordato come, in qualche modo, il progetto sia nato proprio a Lucca Comics & Games nel 2021, quando i due giorni passati in città come ospite gli hanno fatto tornare il sorriso, in un momento personale molto negativo dovuto ai suoi problemi con l’udito: "In un momento in cui la musica – ha spiegato Caparezza – era ormai lontana nei miei pensieri, ho capito che il fumetto poteva essere la mia ancora di salvataggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caparezza si confessa: "Il fumetto mi ha salvato"

