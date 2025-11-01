Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato nelle scorse ore di non stare pianificando attacchi militari all’interno del territorio venezuelano, contraddicendo apparentemente le sue stesse affermazioni di poche settimane fa. La smentita arriva mentre Washington sta dispiegando una delle più imponenti operazioni militari nella regione caraibica degli ultimi anni. Interrogato dai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha risposto con un secco “no” quando gli è stato chiesto se fossero vere le indiscrezioni secondo cui stava considerando attacchi in Venezuela. Anche il segretario di Stato Marco Rubio ha respinto queste voci, definendo “fake news” un articolo del Miami Herald che parlava di forze statunitensi pronte a colpire obiettivi venezuelani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Caos Venezuela, gli Usa pronti all’attacco (ma Trump dice no): “Questione di ore”. E Maduro chiede aiuto a Putin