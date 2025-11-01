Caos sfratti Casini fa il mediatore | Stop agli scontri ideologici Comune e Stato lavorino insieme
"Mi dispiace quando vedo che a Bologna su tutte le questioni spunta uno scontro di carattere ideologico: in alcune circostanza va benissimo, ma in altre, penso alla casa, non ci può essere una contrapposizione tra Stato ed enti locali". Pier Ferdinando Casini, ieri sotto le Torri per lanciare la proposta di legge sulla cancellazione del tetto per il 5 per mille, torna sul tema dell’emergenza abitativa, dopo lo sfratto di via Michelino, il caso di via Don Minzoni e l’intesa raggiunta tra il Comune e le famiglie occupanti. Per il senatore, eletto con il Pd, questioni calde come questa "non vanno lette con le lenti della propaganda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
