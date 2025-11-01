Canzi in vista di Juventus Women Ternana | Le ragazze stanno bene e sono rientrate con grande entusiasmo Dobbiamo aggiustare la posizione in classifica Chiedo questo alla squadra
Canzi in vista di Juventus Women Ternana: tutte le dichiarazioni dell'allenatore delle bianconere. La Juventus Women ritorna in campo e lo fa contro la Ternana: di seguito le parole di mister Canzi alla vigilia del match. PAROLE – «A parte Calligaris che ha avuto un trauma contusivo muscolare con la nazionale e che quindi non sarà convocata per la partita di domani, tutte le altre giocatrici sono tornate in buone condizioni. E considerando l'ampio numero di ragazze che sono convocate dalle rispettive selezioni è un'ottima notizia, purtroppo nelle pause precedenti siamo state spesso colpite da infortuni.
