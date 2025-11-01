Cantù notte di controlli | 130 persone identificate e bar ispezionati

Nella serata di giovedì 31 ottobre 2025 la compagnia di Cantù ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, con pattuglie distribuite nell’area canturina e il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Como; presente anche la polizia locale di Cantù con un’unità cinofila. 🔗 Leggi su Quicomo.it

