Cantù notte di controlli | 130 persone identificate e bar ispezionati
Nella serata di giovedì 31 ottobre 2025 la compagnia di Cantù ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, con pattuglie distribuite nell’area canturina e il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Como; presente anche la polizia locale di Cantù con un’unità cinofila. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Gallipoli, notte di controlli. Chiuse due discoteche per assembramenti - I controlli effettuati nella notte di ieri a Gallipoli sono stati effettuati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia ... Lo riporta quotidianodipuglia.it