Cantina Antinori un racconto tra tradizione e innovazione
Cantina Antinori rappresenta perfettamente l'italianità che non passa indifferente. La visita guidata è un racconto di storia della tradizione e innovazione, due elementi che si fondono insieme e danno vita a vini di eccellenza. Il Tignanello ne è un esempio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
