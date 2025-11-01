Cantieri metropolitana pagati gli stipendi ai lavoratori

La Manelli ha pagato lo stipendio di settembre alle lavoratrici e ai lavoratori dei cantieri della metropolitana a Genova: su piazza Corvetto sono 13 operai mentre su Brin-Canepari ci sono 9 edili."La mobilitazione di questi giorni da parte dei sindacati - spiega Andrea Tafaria, segretario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

