Cantiere fermo da mesi | Sul ponte di Acquasanta ne ho viste di tutti i colori

E' fermo da almeno otto mesi il cantiere per la messa in sicurezza del ponte che si trova lungo la strada Salaria, ad Acquasanta. Nessun operaio al lavoro, nessun avanzamento dell'intervento. E, per gli automobilisti, i soliti disagi, considerando il fatto che la strada è aperta ad una sola corsia di marcia, con la presenza di un semaforo che regola il transito. In alcuni momenti della giornata, tra l'altro, si creano lunghe code. Sono almeno otto anni, giorno più e giorno meno, che i lavori sono cominciati e, nonostante le continue sollecitazioni che arrivano anche dal sindaco del borgo termale Sante Stangoni, da parte dell'Anas ancora nessuna novità.

