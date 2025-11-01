Cantiere Enel di via Tarlati nel piano Pnrr restyling della rete elettrica
Arezzo, 1 novembre 2025 – In riferimento al cantiere di via Tarlati, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa che oggi e domani le operazioni sono interrotte in accordo con l’Amministrazione Comunale, così da evitare disagi alla cittadinanza in questi giorni di festività. La società elettrica precisa, altresì, che le attività rientrano nel più ampio e importante piano di restyling e potenziamento del sistema elettrico cittadino, con investimenti del Gruppo Enel e f ondi PNRR, già presentato e condiviso con il Comune di Arezzo, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
