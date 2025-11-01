Canovi | Scudetto? All’inizio pensavo a Napoli e Milan ma anche Inter e Roma sono in corsa

Intervistato da TMW Radio, il noto procuratore Dario Canovi ha espresso la propria opinione sulla lotta Scudetto in Serie A, sottolineando come il campionato sia più equilibrato del previsto dopo le prime nove giornate. «Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, ma dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa», ha dichiarato Canovi, riconoscendo i meriti delle squadre di Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, entrambe protagoniste di un avvio positivo.

