Cani robot e droni aerei | la strana esercitazione cinese per conquistare Taiwan

La Cina continua a mandare segnali ambigui su Taiwan. Nelle ultime ore l'emittente statale CCTV ha infatti trasmesso un documentario che ha analizzato i risultati di una recente esercitazione militare di sbarco anfibio condotta dall' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese per conquistare l'isola al centro delle tensioni mondiali. Il contenuto multimediale ha fatto emergere diversi spunti interessanti. Le forze di Pechino hanno per esempio utilizzato cani robot a quattro zampe carichi di esplosivo e droni aerei. Ecco come potrebbe funzionare, sul campo, lo strano binomio testato dal Dragone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cani robot e droni aerei: la strana esercitazione cinese per conquistare Taiwan

