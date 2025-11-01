Cani in pessime condizioni Feniello chiede di essere ascoltato dal magistrato

Alcuni mesi addietro i carabinieri forestali hanno eseguito nel territorio del comune di Barga un sequestro di circa 40 cani detenuti dal proprietario in condizioni non compatibili con la natura degli animali, in un recinto privato all'interno della tenuta del Ciocco. I cani in sequestro lasciati nel solito luogo di custodia e nelle medesime condizioni sono stati affidati in custodia giudiziaria alla sindaca Campani del comune di Barga. Ancora oggi si trovano nel recinto privo dei previsti requisiti ed in contrasto con quanto previsto dal regolamento comunale. A dirlo è Francesco Feniello capogruppo di Progetto Comune che ha anche comunicato che sulla vicenda chiederà di essere ascoltato dal magistrato titolare del fascicolo relativo al procedimento penale in essere per denunciare l'esistenza di un reato, in quanto, a suo parere e non solo, "i cani vengono detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura tanto da causare gravi sofferenze fino alla morte".

