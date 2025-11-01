Canada Carney | Ho chiesto scusa a Trump per lo spot sui dazi

Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato di essersi scusato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per lo spot contro i dazi che ha “offeso” Trump e lo ha spinto a interrompere i negoziati commerciali con il Canada. Le sue parole in una cena al vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) a Gyeongju in Corea del Sud. “ Non è qualcosa che avrei fatto ”, ha aggiunto Carney in conferenza stampa al termine di un viaggio di nove giorni in Asia, “ sono io il responsabile, nel mio ruolo di primo ministro, delle relazioni con il presidente degli Stati Uniti, mentre il governo federale è responsabile delle relazioni estere con il governo degli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Canada, Carney: "Ho chiesto scusa a Trump per lo spot sui dazi"

