Canada Carney | Ho chiesto scusa a Trump per lo spot sui dazi

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato di essersi scusato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per lo spot contro i dazi che ha “offeso” Trump e lo ha spinto a interrompere i negoziati commerciali con il Canada. Le sue parole in una cena al vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) a Gyeongju in Corea del Sud. “ Non è qualcosa che avrei fatto ”, ha aggiunto Carney in conferenza stampa al termine di un viaggio di nove giorni in Asia, “ sono io il responsabile, nel mio ruolo di primo ministro, delle relazioni con il presidente degli Stati Uniti, mentre il governo federale è responsabile delle relazioni estere con il governo degli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

canada carney ho chiesto scusa a trump per lo spot sui dazi

© Lapresse.it - Canada, Carney: "Ho chiesto scusa a Trump per lo spot sui dazi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

canada carney ho chiestoCanada, Carney: "Ho chiesto scusa a Trump per lo spot sui dazi" - (LaPresse) Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato di essersi scusato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per lo ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Canada, Carney incontra Xi: “Punto di svolta nelle relazioni con la Cina” - Il premier canadese Mark Carney ha detto oggi che i colloqui avuti con Xi Jinping a margine del vertice dell'Apec a Geyeongju sono "un punto di svolta " nelle relazioni con la Cina, aggiungendo di ave ... Si legge su affaritaliani.it

Carney, 'incontro con Xi è stata una svolta' dopo tensione dazi - Il premier canadese, Mark Carney, ha definito i colloqui, appena avuti con il presidente cinese, Xi Jinping, in Corea del Sud, una "svolta" nelle relazioni, aggiungendo di aver sollevato con Pechino a ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Canada Carney Ho Chiesto