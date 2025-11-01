Campionati del mondo pattinaggio artistico medaglia d’argento per la sannita Parziale
Tempo di lettura: 2 minuti Per la sannita Mariaclaudia Parziale arriva un’altra medaglia ed un altro importante risultato: dopo la vittoria ai Mondiali di Pattinaggio Artistico categoria junior, a Pechino, nella specialità couple dance insieme a Matteo Di Nunzio, la giovanissima Mariaclaudia, al suo primo anno nella categoria Junior, ottiene una prestigiosa medaglia d’argento nella competizione individuale di solo dance dietro l’avversaria olandese. “ Un risultato di grande valore – afferma Alessandro Pepe della Libertas – che conferma il talento, la dedizione e la maturità sportiva della giovane atleta sannita, capace di distinguersi sin dal suo debutto mondiale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
