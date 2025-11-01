Campari sequestrati 1,2 miliardi di euro in azioni alla holding Lagfin

La Guardia di Finanza ha sequestrato 1,2 miliardi di azioni ordinarie della società Davide Campari. Le azioni, detenute dalla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A., sono sotto sequestro a seguito di un’indagine del gip di Monza. Tra i reati ipotizzati figura quello di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” e la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. L’inchiesta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano arriva dopo una verifica. Campari, azioni sequestrate per 1,2 miliardi di euro. L’inchiesta di Claudio Gittardi ha preso il via da una verifica fiscale della Fiamme Gialle nei confronti di Lagfin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

