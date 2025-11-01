Campania il voto col cognome | alle urne la Repubblica dei Figli di Papà

Avellinotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che elezioni regionali: in Campania è in scena "Beautiful", versione politica. Gli intrighi di potere sono sempre gli stessi, cambiano solo le pettinature. Da De Luca a Mastella, da Cesaro a Manfredi, è tutto un via vai di figli, fratelli, cognati e nipoti. Manca solo il gatto candidato nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

