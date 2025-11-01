Pontedera, 1 novembre 2025 – Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute poco prima delle 6 di questa mattina, 1 novembre, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno al km 53, nel tratto tra Ponsacco e Pontedera in direzione di Firenze, per l'incendio di un autoarticolato. Il conducente si è accorto dell'incendio di un pneumatico del rimorchio, riuscendo a fermare il mezzo al margine della corsia. Con due mezzi antincendio e un'autobotte i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme evitando di far coinvolgere dall'incendio la motrice del mezzo. La corsia di marcia è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion in fiamme, alba di paura in Fi-Pi-Li