Caltagirone sospesa l’attività di un centro scommesse frequentato da troppi pregiudicati

Chiusura disposta dalla Polizia di Stato per motivi di ordine pubblico. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell'attività di un centro scommesse situato in una delle principali vie di Caltagirone, dopo che è emerso come il locale fosse diventato un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali. Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerosi controlli volti a verificare il rispetto della normativa sulla pubblica sicurezza. Il provvedimento ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S.. Secondo quanto previsto dall' articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.

