Calhanoglu Inter turno di riposo per il turco a Verona | la decisione e il sostituto

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Cristian Chivu potrebbe attuare alcuni cambi di formazione per il lunch match contro l’ Hellas Verona, e tra i possibili esclusi eccellenti figura Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, protagonista mercoledì con una doppietta contro la Fiorentina, potrebbe beneficiare di un turno di riposo dopo le numerose partite giocate consecutivamente tra campionato e coppe. In cabina di regia, al suo posto, potrebbe agire Nicolò Barella, spostato in una posizione più centrale per garantire equilibrio e dinamismo nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

calhanoglu inter turno di riposo per il turco a verona la decisione e il sostituto

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, turno di riposo per il turco a Verona: la decisione e il sostituto

Scopri altri approfondimenti

FCIN1908/ Inter, Chivu pensa a riposo per Calhanoglu: il possibile centrocampo. Fuori Akanji? - Cristian Chivu riflette sulla formazione da schierare in campo domani nella partita delle 12:30 a Verona Inter ... Scrive msn.com

calhanoglu inter turno riposoVIDEO – Questa DOPPIA svolta di Chivu può cambiare il Mercato dell’Inter - Bisseck quasi escluso e Calhanoglu in dubbio: Chivu li rimette al centro del progetto. Segnala passioneinter.com

Chivu ritrova Thuram e continua col turnover: a Verona riposa Calhanoglu - 0 sulla Fiorentina hanno ripreso la marcia dopo il brutto passo falso di Napoli. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calhanoglu Inter Turno Riposo