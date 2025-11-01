Calhanoglu Inter turno di riposo per il turco a Verona | la decisione e il sostituto

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Cristian Chivu potrebbe attuare alcuni cambi di formazione per il lunch match contro l’ Hellas Verona, e tra i possibili esclusi eccellenti figura Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, protagonista mercoledì con una doppietta contro la Fiorentina, potrebbe beneficiare di un turno di riposo dopo le numerose partite giocate consecutivamente tra campionato e coppe. In cabina di regia, al suo posto, potrebbe agire Nicolò Barella, spostato in una posizione più centrale per garantire equilibrio e dinamismo nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

