Calhanoglu Inter turno di riposo per il turco a Verona | la decisione e il sostituto
Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Cristian Chivu potrebbe attuare alcuni cambi di formazione per il lunch match contro l’ Hellas Verona, e tra i possibili esclusi eccellenti figura Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, protagonista mercoledì con una doppietta contro la Fiorentina, potrebbe beneficiare di un turno di riposo dopo le numerose partite giocate consecutivamente tra campionato e coppe. In cabina di regia, al suo posto, potrebbe agire Nicolò Barella, spostato in una posizione più centrale per garantire equilibrio e dinamismo nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Inter-Fiorentina, le pagelle: Calhanoglu decisivo. Comuzzo soffre - facebook.com Vai su Facebook
"#Calhanoglu" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
FCIN1908/ Inter, Chivu pensa a riposo per Calhanoglu: il possibile centrocampo. Fuori Akanji? - Cristian Chivu riflette sulla formazione da schierare in campo domani nella partita delle 12:30 a Verona Inter ... Scrive msn.com
VIDEO – Questa DOPPIA svolta di Chivu può cambiare il Mercato dell’Inter - Bisseck quasi escluso e Calhanoglu in dubbio: Chivu li rimette al centro del progetto. Segnala passioneinter.com
Chivu ritrova Thuram e continua col turnover: a Verona riposa Calhanoglu - 0 sulla Fiorentina hanno ripreso la marcia dopo il brutto passo falso di Napoli. Segnala msn.com