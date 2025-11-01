Calciomercato Milan trovato l’attaccante? Buttarsi su una ‘fiammata’ è sempre … Bivio?

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, dopo una lunga e importante sessione estiva, i rossoneri potrebbero pensare a rinforzarsi anche a gennaio. Occhio alla punta del futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan trovato l8217attaccante buttarsi su una 8216fiammata8217 232 sempre 8230 bivio

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, trovato l’attaccante? “Buttarsi su una ‘fiammata’ è sempre …”. Bivio?

Argomenti simili trattati di recente

calciomercato milan trovato l8217attaccanteCalciomercato Milan: a gennaio arriverà un attaccante - Nonostante le buone prestazioni, a Gimenez continuano a mancare le reti, per questo motivo a gennaio la società sarà costretta ad intervenire sul mercato. Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Trovato L8217attaccante