Calciomercato Milan trovato l’attaccante? Buttarsi su una ‘fiammata’ è sempre … Bivio?
Calciomercato Milan, dopo una lunga e importante sessione estiva, i rossoneri potrebbero pensare a rinforzarsi anche a gennaio. Occhio alla punta del futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
: OCCHI SU BURKARDT! Il Milan sonda il centravanti dell'Eintracht per sostituire Giménez a gennaio (Fonte: Calciomercato.com) . Numeri da top: 9 gol e 1 assist in sole 12 partite stagionali (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions) . #Bu - facebook.com Vai su Facebook
#Calciomercato #Milan, nel mirino il giovane talento per la difesa. L'esperto rivela che ... #SempreMilan - X Vai su X
Calciomercato Milan: a gennaio arriverà un attaccante - Nonostante le buone prestazioni, a Gimenez continuano a mancare le reti, per questo motivo a gennaio la società sarà costretta ad intervenire sul mercato. Da fantacalcio.it