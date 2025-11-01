Calciomercato Juventus l’Atletico Madrid bussa alle porte della Continassa | pronta l’offerta per strappare quel big a Spalletti Ultime

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non hanno dubbi: i Colchoneros pronti a un’offerta concreta per quel bianconero, la Vecchia Signora valuta. Una nuova, prestigiosa pretendente si iscrive ufficialmente alla corsa per  Dusan Vlahovic. Quando il futuro del centravanti serbo sembrava ormai un affare da sbrigare con la Premier League (con Chelsea, United e Tottenham in prima fila), dalla Spagna arriva un’indiscrezione che cambia completamente gli scenari. Come riportato dal portale specializzato  Fichajes.com, l’ Atletico Madrid  di  Diego Simeone  avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a un’offerta concreta già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus l8217atletico madrid bussa alle porte della continassa pronta l8217offerta per strappare quel big a spalletti ultime

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid bussa alle porte della Continassa: pronta l’offerta per strappare quel big a Spalletti. Ultime

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato juventus l8217atletico madridCalciomercato Atletico Madrid, 3 i nomi in uscita a gennaio: ecco di chi si tratta - Calciomercato Atletico Madrid | La finestra di calciomercato invernale si preannuncia particolarmente intensa per l'Atlético Madrid, con il club Colchonero ... Secondo news-sports.it

calciomercato juventus l8217atletico madridCalciomercato Juventus, che occasione da Madrid! Potrebbe partire in prestito secco fino a giugno, i bianconeri ci pensano sul serio - Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: l’esplosione di un altro talento chiude gli spazi al classe 2006, bianconeri pronti all’assalto per gennaio Un’occasione di mercato clamorosa, un sogno che ... Da juventusnews24.com

calciomercato juventus l8217atletico madridCalciomercato Juventus, due i nomi nuovi a centrocampo per gennaio: ecco di chi si tratta - Calciomercato Juventus | I bianconeri si apprestano ad accogliere il nuovo tecnico Luciano Spalletti dopo l'esonero di Igor Tudor, e con il nuovo tecnico ... Come scrive news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus L8217atletico Madrid