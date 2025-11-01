Calciomercato Juventus l’Atletico Madrid bussa alle porte della Continassa | pronta l’offerta per strappare quel big a Spalletti Ultime

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non hanno dubbi: i Colchoneros pronti a un’offerta concreta per quel bianconero, la Vecchia Signora valuta. Una nuova, prestigiosa pretendente si iscrive ufficialmente alla corsa per Dusan Vlahovic. Quando il futuro del centravanti serbo sembrava ormai un affare da sbrigare con la Premier League (con Chelsea, United e Tottenham in prima fila), dalla Spagna arriva un’indiscrezione che cambia completamente gli scenari. Come riportato dal portale specializzato Fichajes.com, l’ Atletico Madrid di Diego Simeone avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a un’offerta concreta già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

