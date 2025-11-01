Calciomercato Inter Obiettivo Frendrup a Centrocampo

Calciomercato Inter, serve un interditore: salgono le quotazioni di Morten Frendrup L’Inter sta valutando un nuovo nome. La dirigenza nerazzurra cerca rinforzi. L’obiettivo è il centrocampo. Secondo diverse fonti, l’interesse è concreto. Si punta su Morten Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese è un profilo che piace.?Inter, L'articolo Calciomercato Inter Obiettivo Frendrup a Centrocampo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter Obiettivo Frendrup a Centrocampo

Altre letture consigliate

Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook

#Guehi si libera a parametro zero, l'#Inter guarda in Italia: 2 nomi in cima alla lista della spesa sul #calciomercato in difesa https://calciomercato.com/liste/guehi-si-libera-a-parametro-zero-l-inter-guarda-in-italia-2-nomi-in-cima-alla-lista-della-spesa/blt60cf7fcf0 - X Vai su X

L'Inter torna su Frendrup del Genoa: può arrivare già a gennaio al posto di Diouf - Il mercato di gennaio già si staglia all’orizzonte e con esso la possibilità di ritoccare e modificare in meglio le rose che si stanno confrontando con la Serie A 2025/2026. Segnala msn.com

Gazzetta: “Rinforzo subito a gennaio, c’è il nuovo mediano” - Si tratta di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che già in estate era stato a lungo accostato all’Inter e che era stato preso in considerazione. passioneinter.com scrive

Calciomercato Inter, il grande colpo dei nerazzurri è possibile: spunta l’ipotesi dello scambio a gennaio! Le ultimissime - Le ultime novità L’Inter si prepara al mercato di gennaio con un obiettivo preciso: rafforzare la rosa ... Riporta calcionews24.com