Calciomercato Inter mediano cercasi | occhi su Frendrup Via Diouf a gennaio?

Calciomercato Inter. La mediana dell'Inter potrebbe cambiare volto nel mercato di gennaio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui la dirigenza nerazzurra starebbe valutando l'inserimento di un nuovo profilo capace di dare equilibrio al centrocampo di Cristian Chivu. In cima alla lista figura Morten Frendrup, perno del Genoa, già accostato ai nerazzurri durante l'ultima finestra estiva. Calciomercato Inter, Frendrup il profilo ideale. Classe 2001, danese, grinta da veterano: Morten Frendrup è uno dei mediani più completi e dinamici della Serie A. I numeri parlano per lui – una media di 5 palloni recuperati a partita nella scorsa stagione, 61 tackle vinti, 34 dribbling fermati e 47 intercetti (primato condiviso con De Roon).