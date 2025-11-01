Calciomercato Inter LIVE | Frendrup è un chiaro obiettivo della dirigenza nerazzurra! Le ultime sulla squadra di Chivu

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frendrup è un chiaro obiettivo della dirigenza nerazzurra! Le ultime sulla squadra di Chivu

Altre letture consigliate

Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli tra PSV ed Inter: quando tornano #McTominay e #Hojlund ? https://calciomercato.com/liste/napoli-cosa-filtra-sui-recuperi-di-mctominay-e-hojlund-tra-psv-eindhoven-e-inter/blte49624e38ca0cf6e… - X Vai su X

L'Inter torna su Frendrup del Genoa: può arrivare già a gennaio al posto di Diouf - Il mercato di gennaio già si staglia all’orizzonte e con esso la possibilità di ritoccare e modificare in meglio le rose che si stanno confrontando con la Serie A 2025/2026. Scrive msn.com

Calciomercato Juve, ricordi Frendrup? Una big italiana bussa alla porta del Genoa, cerca il colpaccio già a gennaio? La situazione per l’ex obiettivo bianconero - La situazione per l’ex obiettivo Un nuovo nome per il centrocampo, un motorino instancabi ... Secondo juventusnews24.com

Mercato Inter: assalto a Frendrup a gennaio, tre giocatori a rischio cessione - I nerazzurri sono al lavoro per rinforzare la mediana: il centrocampista danese nel mirino ma almeno un giocatore dovrà partire ... Riporta msn.com