Calciomercato Inter idea Frendrup per gennaio | Chivu vuole un centrocampista equilibratore

Calciomercato Inter, il danese del Genoa torna nel mirino: venti milioni a disposizione per rinforzare la rosa. L'Inter guarda già al mercato di gennaio. Analizzando con attenzione le ultime partite e i dati interni, lo staff di Cristian Chivu ha individuato alcune aree su cui intervenire per rendere la squadra ancora più completa in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in attesa di definire i piani per il portiere e il difensore centrale del futuro — due operazioni già programmate per il 2026 — la priorità immediata riguarda il centrocampo.

