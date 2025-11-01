Calciomercato Inter conferme sull’interesse per Frendrup | c’è già la fila per il centrocampista del Genoa! Pronta la sfida a 2 super rivali

di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, conferme sull’interesse per Frendrup: c’è già la fila per il centrocampista! Pronta la sfida a 2 super rivali per averlo. La dirigenza dell’Inter continua a monitorare il mercato in vista delle prossime stagioni e ha messo gli occhi su un profilo giovane e molto ambito. Il giornalista Nicolò Schira conferma il forte interesse del club nerazzurro per Morten Frendrup, talentuoso centrocampista danese in forza al Genoa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, idea Frendrup per gennaio: Chivu vuole un centrocampista equilibratore Tuttavia, la Beneamata non è sola nella corsa al classe 2001. 🔗 Leggi su Internews24.com

