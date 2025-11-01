Calciomercato Genoa Frendrup nel mirino di tre squadre italiane Ecco la situazione in casa rossoblu
Calciomercato Genoa: Frendrup nel mirino di Inter, Juventus e Roma. La situazione attuale Il Calciomercato Genoa è destinato a essere protagonista nei prossimi mesi, con il giovane talento Morten Frendrup al centro di numerosi interessamenti da parte di grandi club, sia italiani che internazionali. Il centrocampista danese, classe 2001, sta mettendo in mostra prestazioni convincenti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cambiamenti in vista a Villa Rostan. Ottolini verso la risoluzione, Diego Lopez sempre più vicino alla direzione sportiva del Genoa. #GenoaCFC #CalcioMercato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena - Nella tarda serata di ieri è stato in primis Patrick #Vieira ad aver avviato una serie di riflessioni in merito alla situazione attuale del #Genoa. Valutazioni poi condivise col club e che hanno portato alla risoluzione consensuale del rapporto. #calcio - X Vai su X
