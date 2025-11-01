Calciomercato Genoa Frendrup nel mirino di tre squadre italiane Ecco la situazione in casa rossoblu

Calcionews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Genoa: Frendrup nel mirino di Inter, Juventus e Roma. La situazione attuale Il Calciomercato Genoa è destinato a essere protagonista nei prossimi mesi, con il giovane talento Morten Frendrup al centro di numerosi interessamenti da parte di grandi club, sia italiani che internazionali. Il centrocampista danese, classe 2001, sta mettendo in mostra prestazioni convincenti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Frendrup Juve, i bianconeri continuano a osservare il centrocampista del Genoa: si infiamma la corsa per arrivare al talento, ecco tutte le squadre interessate - Frendrup Juve, i bianconeri continuano a osservare il centrocampista: tutti gli aggiornamenti sull’obiettivo di mercato Un motore instancabile, un recupera- Da juventusnews24.com

Calciomercato Juve, ricordi Frendrup? Una big italiana bussa alla porta del Genoa, cerca il colpaccio già a gennaio? La situazione per l’ex obiettivo bianconero - La situazione per l’ex obiettivo Un nuovo nome per il centrocampo, un motorino instancabi ... Riporta juventusnews24.com

