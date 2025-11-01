Calcio | Genoa Criscito nuovo allenatore

11.02 Mimmo Criscito è il nuovo tecnico del Genoa. Attuale tecnico dell'under 17, è stato nominato ad interim al posto di Patric Vieira. Il tecnico francese ha deciso di lasciare dopo una lunga riflessione nella notte. Vieira ha rinunciato anche ad essere in panchina lunedì nel posticipo di Reggio Emilia con il Sassuolo. Attualmente il Genoa è ultimo in classifica con soli 3 punti in nove partite. Il Genoa aveva allertato Criscito venerdì sera sui possibili sviluppi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

