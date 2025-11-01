Calcio Seconda categoria Castellina in Chianti contro lo Staggia E’ il match clou

Spicca il derby Castellina in Chianti-Staggia nel calendario della settima giornata (domani, ore 14,30) del girone E di Seconda categoria: si affronteranno due formazioni "vicine di casa" ed entrambe a quota 7 in graduatoria. Il Gracciano, con i suoi due punti in classifica, farà visita a una big come la vice capolista Grevigiana. Nel girone L, la leader Fonte Belverde sarà di scena nell’insidioso match di Chianciano Terme. In trasferta anche la numero 2 Cetona, sul rettangolo di una Nuova Radicofani che deve risollevarsi dalla penultima posizione. In zona alta il confronto di Sarteano, tra l’Olimpic terza forza e la Voluntas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

