Calcio Rimini ancora sconfitto | il Bra passa 2-1 al Romeo Neri

Riminitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana da dimenticare per il Rimini, che dopo aver perso 3-0 il derby di Coppa Italia Serie C a Ravenna viene sconfitto 2-1 in casa dal Bra. Per i biancorossi era una ghiotta occasione per togliere il segno meno dalla classifica, considerando che i piemontesi hanno conquistato sul campo un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

