Calcio Rimini ancora sconfitto | il Bra passa 2-1 al Romeo Neri
Settimana da dimenticare per il Rimini, che dopo aver perso 3-0 il derby di Coppa Italia Serie C a Ravenna viene sconfitto 2-1 in casa dal Bra. Per i biancorossi era una ghiotta occasione per togliere il segno meno dalla classifica, considerando che i piemontesi hanno conquistato sul campo un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calcio: Coppa Italia, Ravenna FC travolgente nel derby. 3-0 al Rimini e ottavi conquistati. Okaka trascina i giallorossi con una doppietta in 19 minuti. Da Pozzo chiude i conti nella ripresa: i bizantini avanzano in Coppa Italia di Serie C. https://www.ravennawebt - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, Rimini ancora sconfitto: il Bra passa 2-1 al Romeo Neri - I biancorossi non riscattano la sconfitta subita a Ravenna nel derby di Coppa Italia e restano ultimi a quota - Scrive riminitoday.it
Rimini-Bra 0-2: diretta live e risultato in tempo reale - Bra di Sabato 1 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Rimini alle prese col Bra, D'Alesio: "Non dobbiamo viverla come una situazione da dentro o fuori" - I biancorossi hanno la ghiotta occasione per togliere il segno meno dalla classifica contro un avversario che ha raccolto finora meno punti in campionato ... riminitoday.it scrive