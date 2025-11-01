Calcio Promozione Oggi derbyssimo Pienza-Sinalunghese

E’ il giorno dell’anticipo dell’ottava giornata del girone C di Promozione (alle 14,30) ovvero il derby tra Pienza e Sinalunghese. Gli umori dei due team sono diversi: i biancorossi, già nettamente sconfitti dalla formazione di Testini nella sfida di Coppa, vengono da un ko per 3-0 contro l’Alberoro mentre i rossoblu hanno vinto all’ultimo tuffo contro il Fiesole grazie al rigore di Bucaletti. Tre punti sudati che hanno confermato il momentaneo primato, a +3 sulla Settignanese. Dirige la sfida Denis Alexandru Sinca di Firenze, insieme a Matteo Mangani di Arezzo e Marco Noferi anch’egli di Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

