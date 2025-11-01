Calcio Napoli 0-0 contro il Como al Maradona
Milinkovic para ancora un rigore. Partita molto combattuta ma senza reti. Il Calcio Napoli fallisce lo scatto in classifica. Il Calcio Napoli affronta il Como per cercare la fuga in campionato essendoci, domani, Milan Roma. L’avversario, però, è dei più difficili da affrontare ed in effetti la partita rispetterà tutte le aspettative. Il Como gioca . 🔗 Leggi su 2anews.it
