Calcio al via la decima giornata di campionato | occhi puntati sulla Juve di Spalletti

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udinese-Atalanta, Napoli-Como e Cremonese-Juventus si sfideranno oggi in una decima giornata di campionato attesissima. Tre match fondamentali, che potrebbero cambiare l'assetto della classifica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

