Calcio a 5 successi di Active Network e CDM Futsal nel 6° turno Pomezia vince il derby contro Roma

Calato il sipario sul sesto turno della Regular Season della Serie A di calcio a 5. Una giornata che in realtà sarà completata dal recupero del 4 novembre in cui la Meta Catania e la Pirossigeno Cosenza si affronteranno, considerando gli impegni europei degli etnei. Si parla della Champions League di futsal. Alla Palazzetto dello Sport Claudio Guazzaroni, l’Active Network si è imposta contro la Global Work Capurso 6-3. La tripletta di Pina e le marcature di Curri, Cesaroni e Block hanno piegato gli ospiti, a segno con Lamas (doppietta) e Gradinetti. La formazione allenata da Massimiliano Monsignori si è così portata a quota 10 punti in classifica (quarto posto), mentre quella di Francesco Chiaffarato rimane invischiata nelle zone basse (12° posto). 🔗 Leggi su Oasport.it

