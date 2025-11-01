Cagliari tensioni alla protesta antifascista contro manifestanti di Blocco Studentesco

In centro a Cagliari nella giornata di oggi ci sono state diverse tensioni. Le proteste antifasciste hanno attirato l’attenzione di esponenti di Casa Pound del sud Italia, generando momenti di scontro. Nessuno scontro fisico, le forze dell’ordine lo hanno impedito, ma hanno attivato idranti e fumogeni. Cagliari, protesta antifascista contro militanti di Casa Pound. Il gruppo Blocco Studentesco, che comprende i militanti di Casa Pound, ha sfilato per la città partendo da via Cervi, ma in piazza Garibaldi e all’altezza di via Sonnino ha invece incontrato una protesta antifascista. L’inevitabile tensione ha attirato l’attenzione delle autorità che sono poi intervenute evitando lo scontro fisico tra i due gruppi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cagliari, tensioni alla protesta antifascista contro manifestanti di Blocco Studentesco

