Alta tensione in pieno centro a Cagliari nel corso di una manifestazione antifascista organizzata in risposta all’evento nazionale organizzato in città dai movimenti di estrema destra Casapound e Blocco Studentesco. La polizia ha utilizzato gli idranti per contenere i manifestanti, che hanno tentato più volte di superare i cordoni di sicurezza e raggiungere il gruppo della destra radicale, il cui corteo, autorizzato, era partito da piazza Repubblica. Il presidio antifascista, nato attraverso un rapido passaparola sui social, si è radunato in piazza Garibaldi per poi muoversi verso via Sonnino, dove le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno sbarrato l’accesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, tensioni a corteo anti-Casapound: polizia usa idranti contro manifestanti