Cagliari scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista

Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari, tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco, a poche centinaia di metri, un gruppo ha provato a forzare lo sbarramento e oltre gli idranti è partita la carica degli agenti antisommossa. Tre manifestanti sono stati fermati e trasferiti nelle camionette. Un'altra persona che invece stava filmando il presidio di Blocco Studentesco è stata identificata dopo alcuni momenti di tensione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cagliari, scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scontri a Cagliari: il corteo antifascista voleva raggiungere quello di Blocco studentesco - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari, scontri tra polizia e manifestanti: il corteo antifascista voleva raggiungere quello di Blocco studentesco - Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Riporta ilmessaggero.it

Corteo anti-fascista a Cagliari: scontri e cariche della Polizia - A Cagliari scontri e cariche della Polizia nel pomeriggio ad alta tensione per il raduno del gruppo di estrema destra Blocco Studentesco, cui si è contrapposto un corteo di attivisti antifascisti. Scrive msn.com

Tentano di forzare blocco: idranti su manifestanti a Cagliari - Momenti di tensione tra un gruppo di antifascisti e il reparto mobile della polizia, che ha usato anche lacrimogeni ... Secondo msn.com