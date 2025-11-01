Cagliari scontri tra antifascisti e polizia nel centro città

Il pomeriggio nel centro di Cagliari è stato segnato da momenti di forte tensione tra gruppi antifascisti e forze dell'ordine, con diverse strade presidiate dagli agenti in tenuta antisommossa. Gli attivisti hanno tentato di forzare il blocco di polizia per raggiungere il corteo autorizzato di Blocco Studentesco, movimento di estrema destra in marcia verso piazza Repubblica. Il primo contatto è avvenuto in via Sonnino, dove gli agenti hanno usato gli idranti per respingere l'assalto e impedire che i due gruppi entrassero in contatto. La tensione è salita rapidamente, con i manifestanti che hanno tentato di aggirare i cordoni in più punti, spostandosi tra le vie laterali nel tentativo di sfondare la linea di sicurezza.

