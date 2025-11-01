Cagliari scontri polizia-manifestanti

19.00 A Cagliari,scontri tra la polizia e manifestanti.Idranti e fumogeni in piazza Garibaldi.Da una parte la manifestazione autorizzata del Blocco Studentesco, dall'altra gli antifascisti.Città blindata e agenti al lavoro per evitare che i due cortei venissero in contatto. Ma quando il corteo antifascista ha tentato di forzare il cordone della Polizia la tensione è salita. Gli agenti del Reparto Mobile in tenuta antisommo hanno dovuto usare gli idranti.Tre manifestanti sono stati fermati.Identifificata anche una persona che filmava. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

